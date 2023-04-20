Enerjisa Üretim ve Güler Legacy iş birliğinde 200 öğrenciye basketbol eğitimi verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Enerjisa Üretim ve Güler Legacy iş birliği ile Aydın ve Muğla'da 200 öğrenciye temel basketbol eğitimi verildi.

Muğla'da Atatürk Spor Salonu, Aydın'da ise Özel Başak Koleji'nde gerçekleştirilen ve 8-15 yaş grubu 200 öğrencinin temel basketbol eğitimi aldığı kampta çocukların atletik performans ölçümü ve takibi yapıldı.

Eğitimde, basketbol temel duruşu, top hakimiyeti ve dripling, şut mekaniği, savunma, hücum bilgisi, pas çeşitleri, temel oyun kuralları, takımdaşlık, iletişim ve yardımlaşma ile eğitsel oyunların tekniği anlatıldı.

Aydın'daki programda Adıyaman'dan gelen depremzede öğrenci grubu da yer aldı.

Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Erbil Bayçöl Türkiye'nin dört bir yanında, bulundukları her bölgede topluma ve çevreye katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek, sporun yanı sıra yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konularını çocuklara aktarabildikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Güler Legacy Kurucusu ve Eski Milli Basketbolcu Sinan Güler ise Enerjisa Üretim ile 2018 yılından itibaren çeşitli organizasyonlarda bir araya geldiklerini söyledi.

Güler, 2020 yılından itibaren Türkiye'nin farklı bölgelerinde 1500'e yakın çocuğa ulaştıklarını belirterek, "Bugün de Aydın'dayız. Aydın'ın farklı ilçelerinden sporcular bizimle beraber. Aynı zamanda depremzede arkadaşlarımız da bizlerle birlikte burada. Basketbolun temel eğitimini göstermeye çalışıyoruz. Kendi vizyonumuzu kendi değerlerimizi paylaşıyoruz. Çocukların esasında bu ara tatilde eğlenceli vakit geçirirken verimli bir hafta yaşamalarını sağlamak hikayemizi büyümekte." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.