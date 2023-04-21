Söke'de bayramlaşma programı düzenlendi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediyeye ait Lima Kafe'de yapılan bayramlaşma programına Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Salih Devrim, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Kaymakam Güney, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlere rahmet yaralılara şifa diledi. Güney, vatandaşların bayramını tebrik etti.



Kaymakam Güney ve beraberindekiler, programın ardından, ilçedeki depremzedeleri ziyaret etti.



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