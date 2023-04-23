Germencik ve İncirliova'da 23 Nisan kutlamaları yapıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ve Germencik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çalışkan burada günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve daire müdürleri de katıldı.

- Germencik

Germencik Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kemal Çiftçi, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Çiftçi'nin günün önemine ilişkin konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, ödülleri protokol üyelerince verildi.

Törene, Aydın Vali Yardımcısı Armağan Önal ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş de katıldı.

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