Söke'de uçurtma şenliği düzenlendi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Söke Belediyesi tarafından bir alışveriş merkezinin önünde düzenlenen etkinlikte, çocuklar uçurtma uçurup, oyun parkurlarında eğlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yılını coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Geleneksel hale gelen uçurtma şenliği için buradayız. Çok güzel bir katılım var. Katılan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.



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