Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada bir sentetik uyuşturucu ile kubar esrar, 5 hap ve hassas terazi ele geçirdi. Operasyonda M.N.K, S.M, A.Y, H.S, B.B. ile H.G. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.N.K. ve S.M. sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar serbest bırakıldı.



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