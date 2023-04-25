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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 55 lira, en yüksek 72,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Natürel ham zeytinyağı 66,50 75,00 Kuru incir 55,00 72,50 Siyah salamura zeytin 81,00 87,00





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