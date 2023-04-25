Aydın'da av sırasında arkadaşı tarafından kazara vurulan kişi hayatını kaybetti

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişi, ava çıktığı arkadaşı tarafından kazara tüfekle vurulması soncu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Y.B. (39), E.S. (44), A.S. (60) ve S.A. (35) av yapmak için Dereköy Mahallesi Kocaalan mevkisine gitti. Av esnasında, E.S, Y.B'yi kazara tüfekle göğsünden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Y.B'nin cenazesi, Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler E.S'yi gözaltına aldı.





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