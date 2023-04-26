Aydın Gazeteciler Cemiyeti basın yarışmasında AA'ya 2 ödül

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AYDIN (AA) - Aydın Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) düzenlediği "Yılın Basın Ödülleri" yarışmasında, AA muhabiri Gökhan Düzyol, iki ödüle layık görüldü.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, gazetecilerin bugün ile geçmiş arasında önemli bir görevi üstlendiğini söyledi.

Basının, demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu söyleyen Aksoy, "Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanması, iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkündür. Medyanın güçlü olması, ifade özgürlüğü ve kamuoyunun taleplerinin doğru yansıtılması bakımından hayati önemdedir. Gazetecilik günümüzün en dinamik, fedakarlık isteyen mesleklerinin başında gelmektedir." dedi.

Cemiyet Başkanı Ferdi Uzun da mesleğin daha iyi yerlere gelmesi için etik kriterlere hassasiyetle önem vererek çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Toplam 18 kategoride düzenlenen yarışmada Anadolu Ajansı muhabiri Gökhan Düzyol, "Tek İsteği Protez Kol" başlıklı haberi ile "Yılın Haberi", "Gelecek Yanıyor" adlı eseriyle de "Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık görüldü.

Törene AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, Aydın Baro Başkanı Anıl Yetişkin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir de katıldı.

Tören, ödüllerin takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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