CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan Söke'de Roman vatandaşlarla bir araya geldi

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AYDIN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, iktidara gelmeleri halinde ev kadınlarının sosyal güvencesi olacağını söyledi.

CHP Aydın Milletvekili adayı da olan Tezcan, Söke ilçesinde Roman vatandaşların yaşadığı Atatürk Mahallesini ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

İktidara gelmeleri halinde ev kadınlarının sosyal güvencesi olacağını ifade eden Tezcan, Aile Desteği Sigortası kapsamında her aileye bir cumhuriyet altını vereceklerini kaydetti. Tezcan, bu altının kadının hesabına yatacağını kaydederek, "Biz yoksulluğu bitirmeye geliyoruz. Kılıçdaroğlu gelecek herkes zengin olacak. Çocuklarımız güzel bir geleceğe sahip olacak." ifadelerini kullandı.

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