Didim'de vegan festivali düzenlendi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde 5. Vegan Festivali başladı.

Hisar Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival kapsamında açılan stantlarda ziyaretçiler, hayvansal mamullerin kullanılmadığı hamburger, sucuk, peynir, pide ve lahmacun gibi lezzetleri tattı.



Festivalin açılışında konuşan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, festivale uluslararası konum kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Veganlığın bir yaşam biçimi olduğunu aktaran Atabay, "Veganlık canlıların yaşam felsefesine, haklarına saygı duyan bir felsefe. Bunun içerisinde tabii ki beslenme de var. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılması çok önemli." dedi.

Atabay, festivalin kentin turizmine de katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Açılışa Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.









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