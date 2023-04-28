Aydın'da 2. Gastronomi Festivali başladı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde 2. Gastronomi Festivali başladı.

Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen festivalin açılışında konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçeyi marka kent yapma konusunda yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Festivalin geçen yılki konusunun zeytinyağı ve enginar olduğunu söyleyen Atay, "Bu sene ana konumuz doğal besine ulaşım. Şunu çok önemsiyorum, gelişime katkı olan bir festival bu. Ama bir farklılığı daha var. Biz toprağı ektik, topraktan enginarlar, şevketibostanlar üretildi. Onların hasadını yapıyoruz." dedi.

Festival kapsamında 3 gün boyunca söyleşiler, mutfak atölyeleri ve yemek yarışmaları gibi etkinlikler düzenlenecek.





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