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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Aydın'da konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Aydın'da konuştu:

AYDIN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Türkiye'nin tüm dünyaya bağımsız bir ülke olduğunun mesajını vereceğini belirtti.

Demiröz, partisinin Aydın İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısındaki konuşmada, ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye'nin farklı bölgelerinde temaslarda bulunduğunu, milletin kendi yolunu ve istikrarını, Türkiye'nin yeni yüzyılını seçtiğini gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin tüm olumsuzluklara rağmen büyümeye devam ettiğine dikkati çeken Demiröz, şöyle devam etti:

"Sıkıntılarımız yok mu, var. Şu anda ekonomi belki de gündemin birinci maddesi. Ama bundan sonra Türkiye büyümeye devam edecek. Yaptığı yatırımlarla ekonomisinde daha fazla üretecek, daha fazla ihraç edecek ve daha çabuk kalkınarak enflasyonu çok hızlı bir şekilde aşağıya indirecek. Deprem bizim enflasyon rakamımızı veya süremizi belki biraz geciktirebilecek ama olsun. Biz 6 ay daha enflasyonla mücadele ederiz. Ama mühim olan bu insanlarımızın bir an önce kalıcı konutlarına geçmeleri ve yaşamlarını sürdürebilir hale getirmeleridir. Önceliğimiz bunlar."

- "Biz bir Avrupa ülkesiyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı engellemeye çalışan kesimlerin Türkiye'nin dünyada bir güç sahibi olmasını engellemeye çalışanlarla aynı olduğunu dile getiren Demiröz, milletin ferasetiyle bunlara fırsat vermeyeceğine inandığını söyledi.

Türkiye'nin 60 yıldır beklediği Avrupa Birliği'ne giriş çabasından vazgeçmeyeceğini dile getiren Demiröz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bir Avrupa ülkesiyiz. Hiçbir zaman için bizi vazgeçiremeyecekler. 60 yıl beklettiler. Sebebini sorarsanız; bizim ekonomimiz 14 ülkenin ekonomik toplamından daha büyük. Yüzölçümü Avrupa'nın en büyük ülkesi. Nüfusu Almanya'yla bir. Niye almazsınız? Kültürümüz. Onun için bu ülke doğusuyla batısıyla güneyiyle kuzeyiyle birlik olacak. Bin yıldır beraber yaşadığımız, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Alevi'si hep beraber yaşamaya devam edeceğiz. Bizim ortak paydamız Türkiye'dir. Hep birlikte inşallah 14 Mayıs'tan sonra dünyaya bir ses vereceğiz ve bağımsız bir ülkenin nasıl olduğunu göstereceğiz."

Basın toplantısına AK Parti Aydın Milletvekilleri Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, İl Başkanı Gökhan Ökten, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile milletvekili adayları da katıldı.

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