Aydın'da tırın çarptığı otomobilin sürüklenme anları kamerada

Ata koştuğu sabanla iki oğlunu doktor yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde, bir tırın çarpışma sonrası önünde sürüklediği otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Nurettin İ. idaresindeki 68 BF 444 plakalı tır, Bağarası kavşağında aynı yönde seyreden Süleyman Bozkurt'un kullandığı 09 TA 679 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası bir süre duramayan tır, otomobili önüne alarak yaklaşık 200 metre sürükledi.

Bir iş yerine ait güvenlik kamerasının kaydettiği kazada otomobil sürücüsü ile aracındaki Hasan Sarı yaralandı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.