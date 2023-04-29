AK Parti Genel Başkan Yardımcı Vedat Demiröz, Söke'de ziyaretlerde bulundu

AYDIN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcı Vedat Demiröz, "Türkiye’yi küresel güç haline getirmek istemiyorlar, dize getirmek istiyorlar. Lakin buna milletimiz fırsat vermeyecek." dedi.

Demiröz, partisinin Söke İlçe Başkanlığında yaptığı açıklamada, AK Parti'nin son 21 yılda yaptıklarının ortada olduğunu söyledi.

Türkiye'nin küresel güç haline gelmesinin bazılarının işine gelmediğini kaydeden Demriöz, "Türkiye’yi küresel güç haline getirmek istemiyorlar, dize getirmek istiyorlar. Lakin buna milletimiz fırsat vermeyecek. Rahat olun biz her tarafı gözümüzle görüyoruz. Aydın'da da çok iyi gördüm. Bizim insanımız kime oy vereceğini, kimin hizmet ettiğini çok iyi biliyor." dedi.

Demiröz, üretmeye, hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Göreceksiniz 2023'ten sonra gelecek yüzyıl Türkiye'nin olacak. Bunda da en büyük katkı siz kardeşlerimin olacak. İnşallah 14 Mayıs bizim zaferimiz olacak." diye konuştu.

AK Parti Aydın Milletvekili adaylarının da eşlik ettiği Demiröz, daha sonra Söke Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Söke Ticaret Odası'nı da ziyaret etti.

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