Aydın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama yapıldı.

Aydın Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Zafer Meydanı'ndan Atatürk Kent Meydanı'na kadar kortej eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşün ardından katılımcılar, halay çekti.

Kutlamaya CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ile Saadet Partisi İl Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

Buradaki programın sona ermesinin ardından 1 Mayıs Tertip Komitesi, Zafer Meydanı'ndan Atatürk Kent Meydanı'na pankartlarla yürüdü.

Meydanda kurulan platformda sendika temsilcileri konuşma yaptı.

Kutlamalara, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner de katıldı.





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