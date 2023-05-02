CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Aydın'da seçim ofisi açtı:

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AYDIN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. cumhurbaşkanı olacağına inandıklarını söyledi.

Tezcan, Aydın'daki Zeybek Mahallesi'nde CHP ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim ofisinin açılışında yaptığı konuşmada, seçim kampanyalarını kavga ve polemik üzerinden yürütmeyeceklerini ifade etti.

Milletin kutuplaştıran ve düşmanlaştıran propaganda dilinden bıktığını aktaran Tezcan, "Vatandaşın, milletin dertlerini alanlarda söyleyeceğiz. 14 Mayıs akşamından sonra, 15 Mayıs sabahından itibaren inşallah millet sandıkta yetkiyi Kemal Kılıçdaroğlu'na verecek. Kemal Kılıçdaroğlu 13. cumhurbaşkanı olacak. İnşallah millet, başta CHP olmak üzere sandıkta Millet İttifakı'na da en güçlü parlamento çoğunluğunu verecek." dedi.

Tezcan, esnafın kazanamadığını, vergi, sigorta ve Bağ-Kur primini ödeyemediğini savunarak, "15 Mayıs sabahından itibaren zulmü bitirmeye geliyoruz. Kimse Bağ-Kur primini ödeyemedi diye başı yerde gezmeyecek. İş yerlerinin kapısında icra memurlarını gözlemeyeceksiniz. Stopaj yükünün altında beliniz bükülmeyecek. Stopajı sıfırlayacağız. Bağ-Kur ve SSK prim borçlarının faizlerini sileceğiz. Anaparalarını uygun vadede takside bağlayacağız. Ticaretiniz gelişecek. Küçük esnafı büyük şirketler karşısında koruyacak önlemler alacağız. Para kazanacaksınız. Esnafa desteklerin tamamını 15 Mayıs'tan sonra göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Programda Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı da konuşma yaptı.



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