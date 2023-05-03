Aydın'da soğuk hava deposunda gazdan etkilenen iki işçiden biri öldü

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde bir gıda fabrikasının soğuk hava deposunda 30 Nisan'da yaşanan gaz sızıntısından etkilenerek hastaneye kaldırılan iki işçiden biri yaşamını yitirdi.

Aydın Devlet Hastanesi'nde 4 gündür tedavisi süren Fikriye Akgün (64), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akgün'ün etkilendiği gazdan dolayı solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazdan etkilenen diğer işçi V.S'nin (61) ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

- Olay

Hıdırbeyli Mahallesi'ndeki fabrikanın soğuk hava deposundaki amonyak nakil tesisatında 30 Nisan'da sızıntı oluşmuş, depoda çalışan işçilerden V.S ile Fikriye Akgün gazdan etkilenmişti. İşçiler olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



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