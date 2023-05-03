Aydın'da öğrenci servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde okul servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 12'si öğrenci 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 09 ACP 812 plakalı okul servis minibüsü ile V.S'nin kullandığı 09 P 7365 plakalı kamyonet Arif İzgin Caddesi Işıklı Kavşak'ta çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 12 öğrenci ile serviste görevli hostes yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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