Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da, 17-30 Nisan 2023 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarda haklarında işlem yapılan 123 kişiden 8'i tutuklandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 Nisan-30 Nisan 2023 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 109 olayda 123 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 45 gram kubar esrar, 195 gram sentetik uyuşturucu, 31 kök Hint keneviri, 2 kilogram skunk, 6 bin 98 sentetik hap, çeşitli miktarlarda kokain, eroin, 2 tabanca ve 19 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerden 8'i tutuklandı.

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