MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın mitinginde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın mitinginde konuştu:

AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın mitinginde konuştu:

AYDIN (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP neyse CHP ve İYİ Parti odur. Yeşil Sol Parti demek CHP ve İYİ Parti demektir. PKK hepsini birden kafese almıştır. Uyarıyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy, Kandil'e gidecek." dedi.

Bahçeli, Atatürk Kent Meydanı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada, Aydın'ın Milli Mücadele yıllarında olduğu gibi vatana sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi.

Devletin gücü, milletin ferasetiyle zorlukların her zaman aşılacağını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetin yeni yüzyılında güçlü devleti hep birlikte inşa ve ihya ederiz. Geçmişte yaptık, yine başarırız. Hayalleri gerçeğe dönüştürmek için aziz milletim sıra sende. İstikrarımıza, istiklal ve istikbalimize sımsıkı sarılmak için aziz milletim sıra sende. Müfteriler, müfsitler, münafıklar ne derse desin, birlikte çok daha güçlüyüz. Çünkü hep birlikte Türkiye'yiz. Çünkü hep birlikte Türk milletiyiz. Gelen Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye olacaktır. İnancımız, iddiamız, irademiz budur. Bu nedenle 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın demokratik eşiği, milli ve manevi değerlerin rehberleriyle geçilmesi gereken ilk kavşağıdır. Başaracak inancımız, irademiz, itibarımız vardır."

Bahçeli, alanda bulunanlardan partisi ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için oy isteyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri, demokrasi ve siyasi tarihimizin kilit taşıdır. Bu seçimlerde huzurla husumet arasında bir tercih yapılacaktır. Bu seçimler kucaklaşmayla kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacaktır. 14 Mayıs'ta ya Türkiye'nin kudretini seçeceğiz ya da kumar masasında heba olup gideceğiz. Ya Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu canlandıracağız ya da ağır sorunlara gömülmüş acıklı bir ülkeye mahkum olacağız."

Son dönemde terör saldırılarında şehit olanları hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Polislerimizin şehit olmasına neden olan alçaklar, altılı masanın yeni ve resmi yedinci ortağıdır. Yavrularımızı yetim bırakan katiller, CHP ve İYİ Parti ile yanak yanağa vermişler, Türkiye'ye pusu kurmuşlardır. Kandil'e yuvalanan teröristler her gün CHP'ye, İYİ Parti'ye destek açıklaması yapmaktadır. Bugüne kadar CHP'li bir yönetici çıkıp da buna tepki göstermemiştir. Nevşehir'de duygu sömürüsü yapan, yalandan gözyaşları döken, işi gücü fitne, fesat çıkartmak olan İYİ Parti başkanından hiçbir itiraz da duyulmamıştır. CHP'ye oy veren kardeşlerim böyle bir akıl ve vicdan tutulmasına inanıyorum ki onay vermeyeceklerdir. İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim böylesi bir teslimiyet ve ürkekliğe ümit ediyorum ki itibar etmeyeceklerdir."

- "Hani HDP ile ortaklıkları yoktu"

Bahçeli, HDP'nin bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na bir oy da Yeşil Sol Parti'ye istediğini hatırlatarak, "Hani HDP ile ortaklıkları yoktu, hani HDP ile beraber yürümüyorlardı. Bunlar yalancıdır, namerttir, güvensizdir. HDP neyse CHP ve İYİ Parti odur. Yeşil Sol Parti demek CHP ve İYİ Parti demektir. PKK hepsini birden kafese almıştır. Uyarıyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy, Kandil'e gidecek. Dikkatinizi çekiyorum; Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy, saldırı, suikast ve kanlı eylemlere hizmet edecek. Önemli, altını çiziyorum; CHP'ye ve İYİ Parti'ye verilecek her oy Türkiye'nin önünü kesecek, Türk milletinin tarihi yürüyüşünü sekteye uğratacaktır."

Millet İttifakı'nın terör örgütleriyle aynı gayede olduğunu ileri süren Bahçeli, "Küresel emperyalizm zillet ittifakını ele geçirmiştir. Yeminli Türkiye düşmanları umudunu zillet ittifakına bağlamıştır." diye konuştu.

Bahçeli, teröriste acımanın, milli birlik ve kardeşliği yok saymak olduğunu belirterek, "Bölücüye, teröriste, vandallara, vatansızlara, milliyetsizlere, iblis piyonlarına, yıkım müteahhitlerine, zillet ittifakına bırakılacak ne ülkemiz, ne de yurdumuz vardır. Maalesef ve aleni şekilde görülüyor ki CHP ve İYİ Parti yönetimi PKK'yla sadece ittifak halinde değil, bu bölücü ve cani örgütün yedeği haline gelmişlerdir." dedi.

Konuşmasının ardından katılımcılara karanfil dağıtan Bahçeli, MHP Aydın milletvekili adaylarıyla meydandakileri selamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası'na 4 kruvaziyer ile 8 bin 200 turist geldi
YEREL HABERLER Kuşadası'na 4 kruvaziyer ile 8 bin 200 turist geldi
Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi ...
Aydın'da tarihi eser niteliğindeki küpü satmaya çalışan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da tarihi eser niteliğindeki küpü satmaya ...
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı
El freni çekilmeyen araç, camından içeri sarkan otobüs şoförünce durduruldu
YEREL HABERLER El freni çekilmeyen araç, camından içeri sarkan ...
Aydın'da öğrenci servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da öğrenci servisi ile kamyonetin çarpıştığı ...
Aydın'da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 12'si öğrenci 13 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 12'si ...
Aydın'da sürücüsüz hareket eden ticari araca camdan müdahale kamerada
YEREL HABERLER Aydın'da sürücüsüz hareket eden ticari araca camdan ...
Aydın'da jandarma ekiplerinden şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Aydın'da jandarma ekiplerinden şehit ailesine ziyaret
Soğuk hava deposundaki patlamada yaralanan 2 kadın işçiden 1'i kurtarılamadı
YEREL HABERLER Soğuk hava deposundaki patlamada yaralanan 2 kadın ...
Aydın'da soğuk hava deposunda gazdan etkilenen iki işçiden biri öldü
YEREL HABERLER Aydın'da soğuk hava deposunda gazdan etkilenen iki ...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Aydın'da seçim ofisi açtı:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Aydın'da seçim ...
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Efeler 09, play-off'u garantileme peşinde
YEREL HABERLER Efeler 09, play-off'u garantileme peşinde
Aydın BŞB'nin filede konuğu Galatasaray
YEREL HABERLER Aydın BŞB'nin filede konuğu Galatasaray
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.