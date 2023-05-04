TEKNOFEST'te Türkiye birincisi olan Aydınlı lise öğrencileri ödüllendirildi

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AYDIN (AA) - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Türkiye birincisi olma başarısı gösteren lise öğrencileri, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş tarafından ödüllendirdi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, TEKNOFEST'te "İnsanlık Yararına Teknoloji Sosyal İnovasyon" kategorisinde Türkiye birincisi olan Germencik Ortaklar Fen Lisesi'nin öğrencileri Ali Efe Ünsel ve Ali Bora Söbeli'yi okullarında ziyaret etti.

Öğrencilere çeşitli ödüller veren Okumuş, haberi alınca çok mutlu olduklarını belirtti.

TEKNOFEST'in festival havasında geçtiğini ve gençlerin büyük ilgisini çektiğini belirten Okumuş, öğrencilerin başarılarının devamını diledi.

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