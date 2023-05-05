GÜNCELLEME - Aydın'da eşinin darbettiği kadın hayatını kaybetti

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşini darbedip yastıkla boğduğunu söyleyen kişi tutuklandı.

Yeni Mahalle'de ikamet eden iki çocuk annesi Edanur Arslan'ın (24) yakınları evden gelen bağırma sesleri üzerine eve girdi. Baygın halde bulunan genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının eşi M.A, polis merkezine giderek eşini darbettiğini söyleyerek teslim oldu. Edanur Arslan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, tutuklandı. M.A'nın ifadesinde, tartıştıktan sonra aralarından çıkan arbedede eşini yastıkla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.



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