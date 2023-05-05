Aydın'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.



Y.B. yönetimindeki 09 VE 640 plakalı minibüs, Kuşadası yolu Yamaç Mahallesi girişinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan sürücü Y.B. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.













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