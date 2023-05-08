Aydın Ticaret Borsası

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incir, kilogramı 55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün
En düşük (lira)
En yüksek (lira)
Sızma zeytinyağı
81,00
97,00
Kuru incir
55,00
55,00
St1 mahlıç
37,50
41,00
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