Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incir, kilogramı 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Sızma zeytinyağı 81,00 97,00 Kuru incir 55,00 55,00 St1 mahlıç 37,50 41,00





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