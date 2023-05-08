Aydın'da motosiklet çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Nazilli ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İsabeyli Mahallesi'nde bir motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki iş yeri ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülen M.T. ile Ş.O.K'u gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Motosiklet ise bulunamadı.

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