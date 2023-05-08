Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meşrutiyet Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği "Tina" ile yaptıkları aramada, satışa hazır halde 40 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda Ü.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen Ü.Ö. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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