DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Aydın'daki mitingde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Aydın'daki mitingde konuştu:

AA

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Aydın'daki mitingde konuştu:

AYDIN (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bu seçimlerin ekonomik kaygıların tartışılacağı seçimler olmadığını kaydederek vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü desteği vermelerini istedi.

Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir yol ayrımında olduğunu söyledi.

Zaman zaman, "Demokratik Sol Parti neden Cumhur İttifakı'yla birlikte hareket ediyor?" şeklinde sorular yöneltildiğini aktaran Aksakal, şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği küresel emperyalist sistemin bölgemiz üzerindeki heveslerini biliyorsunuz. Hatırlayın, geçmişte bu heveslerini hayata geçirebilmek için Demokratik Sol Partinin efsanevi lideri Ecevit'i neredeyse öldürüyorlardı. Neden? Irak'ın işgaline müsaade etmediği için, orada Müslüman kanı dökülmesine izin vermediği için. 'Komşularımızın bir karış toprağına biz emperyalist düşmanların postalını bastırtmayız.' dediği için onu iktidardan uzaklaştırdılar. Bakın tarih tekerrürden ibaret gibi değil mi? Şimdi de PKK terör devletinin kurulmasına karşı güçlü bir iradeyle büyük bir mücadele yürüten Tayyip Erdoğan'ı indirmek istiyorlar. Peki 100 yıllık Cumhuriyetin kurucusu Kurtuluş Savaşı'mızın ölümsüz lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giderek, o gün 2002 yılında bu emperyalist saldırıya karşı duran Bülent Ecevit'in o Kıbrıs Fatih'i Bülent Ecevit'in koltuğunda oturan Önder Aksakal bunlarla bir işbirliği içerisine girebilir mi? Giremez. Girmeyeceğiz de ve girmedik de."

HDP Eş Genel Başkanı'nın "Suriye'de statüyü elde ettik, sıra Türkiye'de." dediğini ifade eden Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu statü nedir acaba? Statü dedikleri hadise federasyondur, özerkliktir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasından, Türklük tanımını ortadan kaldırmaktır. Bunların statü dediği budur. Bölücü bir yapıyla Türkiye'mizin bu Anadolu topraklarını bölmeye çalışanlara, Aydın izin verecek mi? HDP'nin Eş Genel Başkanı çıktı geçenlerde dedi ki, - resmi açıklama da yaptılar biliyorsunuz - 'Biz cumhurbaşkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz'. Neden? 'Çünkü hedeflerimizle örtüşüyor' dedi. Bunların hedefleri ne kardeşlerim? Bakın ben size kısaca hatırlatayım. Hedefi şu; PKK'nın elebaşları Kandil'den diyorlar ki 'Kayyum uygulaması kaldırılsın'. Kemal Bey ne diyor? 'İktidara gelir gelmez kayyum uygulamasını kaldıracağız'. Örtüşüyor mu? Örtüşüyor. PKK'nın elebaşları Kandil'den diyor ki 'Sınır ötesi operasyonlar durdurulsun'. Kemal Bey de diyor ki 'Biz gelir gelmez sınır ötesi harekatları durduracağız' diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütündür deyip o Gençliğe Hitabesinde bizlere bu cumhuriyeti emanet eden Atatürk'ün ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olarak bugün bu saldırılara hep birlikte göğüs gerecek miyiz? İşte Demokratik Sol Parti, Önder Aksakal onun için bugün burada."

Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu saldırılara karşı "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" dediğini, hep birlikte tek yürek olup 14 Mayıs'ta sandıklara gideceklerini söyledi.

- "Ekonomi her zaman düzene sokulur"

1999 yılında iktidara geldiklerinde 3,5 yıl koalisyonla hükümeti yönettiklerini anımsatan Aksakal, yanlışlar yaptıklarını, yanlışların yapılmasında en temel aktörlerden birinin de Kemal Derviş olduğunu ve Ecevit'in onun için "siyasi hayatımda yaptığım en büyük hataydı." dediğini ifade etti.

Aksakal, "İktidarlar yanlış yapabilirler, yanlış kararlar alabilir. Yeter ki vatana ve millete ve devlete zeval getirmesinler. Ekonomi her zaman bir düzene sokulur. Biz de geçmişte hatalar yaptık. Yani pancara, tütüne ve şekere kota koymak DSP'nin işi miydi? Değildir ama işte o Derviş zihniyeti, o politikalar maalesef devleti yönetenlere zaman zaman yanlışlar yaptırabiliyor. Her geçen gün bu eksiklikler düzeltilecektir. 'Ben geçmişte oy vermiştim işte şimdi ekonomik sıkıntılar var, bir daha oy vermemeyi düşünüyorum' diyen kardeşlerime buradan seslenmek isterim: Bu seçimler ekonomik kaygıların tartışılacağı seçimler değil. Onun için sizler de önceden verdiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 14 Mayıs'ta en güçlü desteği vereceksiniz. Öyle az buz farkla değil. Bakın açık ara farkla seçmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisini Atatürkçü ve solcu olarak nitelendiren kişilere de seslenen Aksakal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir solcu, bir Atatürkçü, gerçekten solcuysa ve gerçekten Atatürkçüyse öncelikle yurtseverdir, vatanseverdir, antiemperyalisttir. Bakın bugün başında Amerika Birleşik Devletleri değil mi emperyalizmin ağa babası. Öbür ucunda taşeronu PKK, bir ip gibi dizilmişler. Kendilerine solcuyum diyenlerin hepsi Amerika'nın yanında. Bunun adı solculuk değil. Onun için önümüzde 3-4 gün daha var. Akşam başınızı yastığa koyduğunuzda eğer yarın solculuk yapabileceğiniz, sol siyasetinizi hayata geçirebileceğiniz bir vatan yoksa atın gitsin o solculuğu. Sizlere de buradan çağrım vatan tek, bayrak tek. milletimiz tek ve yüreğimiz tek, 14 Mayıs'ta hep birlikte mührümüzü Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerine basıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası Limanı'na 4 kruvaziyer yanaştı
YEREL HABERLER Kuşadası Limanı'na 4 kruvaziyer yanaştı
Nazilli Belediyespor'da U17 sevinci
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da U17 sevinci
Söke'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Söke'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
Germencik'te öğrencilere trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Germencik'te öğrencilere trafik eğitimi verildi
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Aydın'da motosiklet çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da motosiklet çaldığı öne sürülen 2 şüpheli ...
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Nazilli Belediyespor kendini ateşe attı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor kendini ateşe attı
Efeler 09'da işlem tamam
YEREL HABERLER Efeler 09'da işlem tamam
Aydın BŞB'nin konuğu Sarıyer
YEREL HABERLER Aydın BŞB'nin konuğu Sarıyer
Kuşadasıspor - Turgutluspor: 0-0
YEREL HABERLER Kuşadasıspor - Turgutluspor: 0-0
Aydın BŞB'nin yeni rakibi Sarıyer
YEREL HABERLER Aydın BŞB'nin yeni rakibi Sarıyer
Nazilli'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Nazilli'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.