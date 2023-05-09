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Söke'de kadın minibüs şoförleri yollara renk kattı

AA

Söke'de kadın minibüs şoförleri yollara renk kattı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde 2 kadın minibüs şoförü, şehir içi hatta görev yapıyor.

Söke Şehir İçi Toplu Taşıma Kooperatifinin kadın şoför aradığını duyan 39 yaşındaki Meliha Derya Eliüstü ile 30 yaşındaki Kübra Yak başvuruda bulundu.

İşe kabul edilen Eliüstü ile Yak, 10 gün önce şehir içi minibüslerde direksiyon başına geçti.

Meliha Derya Eliüstü, AA muhabirine, daha önce bakkal dükkanı işlettiğini, iş ilanını görünce şoförlük yapmaya karar verdiğini söyledi.

Yolcularla iletişiminin de iyi olduğunu ifade eden Eliüstü, "Yolcularımız bize karşı daha saygılı ve kibar davranıyorlar. Bizimle ilgileniyorlar. Hatta pek çoğu şehir içindeki tüm araçlara bayanların kullanması konusunda taleplerini iletiyorlar. Ben Malatyalıyım, uzun süredir Söke'de yaşıyorum. Bakkalım vardı, kapattım. Bir arkadaşımın önerisi ile şehir içi minibüsü kullanmak için başvurdum. Kabul edildi, çok da memnunum." dedi.

Kübra Yak ise eşine yardımcı olmak için işe başladığını aktararak, şunları söyledi:

"Ben daha önce kamyonet kullandım. Kamyonet kullandığım için şehir içi minibüsü kullanmak bana zor gelmedi. Yavaş yavaş güzergahlara alışıyoruz. Önümüzdeki süreçte daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İşimden oldukça memnunum. Bizim tek sıkıntımız trafik kurallarını vatandaşın bilmemesinden kaynaklanıyor. Trafik kurallarını bilsek sıkıntıyı daha az hissedeceğiz. Kuralları bilmediğimiz için sorun yaşıyoruz. Düzensiz parklar bizim en büyük sorunumuz. Onun dışında başka problem yok."

Kooperatifi Başkanı Nazım Balı, şoför bulmakta sıkıntı çektiklerini dile getirerek, "Başta zorlandılar. Ancak çok iyi gidiyorlar. Sıkıntı yok. Daha iyi olacaklarından eminim. Vatandaşların memnuniyeti üst düzeyde. Araç sahipleri memnun. Rağbet çok. Bizim şoföre ihtiyacımız vardı, devamı gelir diye düşünüyoruz." diye konuştu.

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