Misli.com Sultanlar Ligi 7-8'incilik etabı

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Ferhat Büyükpapuççu, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Loda, Nicoletti, Çağla Salih, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci, Merve Nur Öztürk (Özlem Güven, Selin Adalı Berra Eren, Mcnamara, Planinsec, Semra Özer)
Sarıyer Belediyespor: Vence, Çağla Erdem, Merve Tanıl, Aslı Tecimer, Merve Nezir, Büşra Kılıçlı ( Işıl Öz, Simay Kurt, Günnaz Özer, Drewniok)
Setler: 21-25, 26-24, 25-18, 26-24
Süre: 115 dakika (27, 29, 26, 33)
AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 7-8'incilik etabının ilk maçında 3-1 yendi.