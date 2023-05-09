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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Aydın'da konuştu:

AA

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Aydın'da konuştu:

AYDIN (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu'na Nazilli'den sesleniyorum. Diyor ki, 'Ben yüzde 60 ile kazanıyorum.' O zaman bana ihtiyacın yok, sorun yok." dedi.

İnce, seçim çalışmaları için geldiği Aydın'ın Nazilli ilçesinde kent merkezinde esnaf ziyareti yaptı, Belediye Meydanı'nda seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi.

Seçimin bir bayram ve demokrasi sınavı olduğunu belirten İnce, meydanda seçim standı açan diğer partilere başarılar diledi.

Millet İttifakı'ndaki partilerin milletvekili adaylarından bazılarını eleştiren İnce, "O Silivri zindanlarında Muharrem İnce mücadele ederken İdris Naim Şahin içişleri bakanıydı, şimdi de İYİ Parti'nin milletvekili adayı. Atatürkçüsünüz yani öyle mi? İzmir 1. sıra milletvekili adayınız Yüksel Taşkın, 'Kemalizm ırkçılıktır' diyor. Atatürkçü olan biziz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yılda yıprandığını savunan İnce, şöyle devam etti:

"Erdoğan'ın karşısında 2 ittifak var, hem Yeşil Sol, hem Millet İttifakı. 17 Parti var. 11 büyükşehir belediyesi var, trilyonlarca lira hazine yardımı var, 200 milletvekili var, İYİ Parti, CHP ve HDP var. Hiçbir şey eksik değil. Gazete, televizyon ve bilboard var. Para var. 21 yıllık bu iktidar üflesen yıkılacak ama 21 yıllık bu iktidar hala birinci parti. Senin böyle bir durumda yüzde 75 ile seçimi alman lazım ama diyorsun ki, 'Muharrem İnce çekil.'"

- "Siyaseti ve sokağı bilmiyorsunuz"

Kendisinin adaylıktan çekilmesi yönündeki çağrılara tepki gösteren İnce, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu'na Nazilli'den sesleniyorum. Diyor ki, 'Ben yüzde 60 ile kazanıyorum.' O zaman bana ihtiyacın yok, sorun yok. Bir de gazeteciler ve sanatçılar bir furya başlattı 'Muharrem İnce çekil' diye. Onlara da diyorum ki lütfen, siyaseti ve sokağı bilmiyorsunuz. Muharrem İnce'nin oy aldığı kesim farklı. Muharrem İnce gençlerden oy alıyor. Muharrem İnce'nin gönüldaşları ve Memleket Partisi'nin üyeleri müridim değil ki. Yani ben çekilince hepsi Kılıçdaroğlu'na oy vermeye mi gidecekler? Böyle bir dünya var mı? Sen çekil, sen de çekil… Erdoğan da çekilsin o zaman. Tek başına girsin daha kolay kazanır. Böyle siyaset mi olur?"

- "Alayınız gelse diz çökmem"

Kendisine 45 gündür sahte bağış dekontları, kasetler ve belgelerle iftiralar atıldığını, bunları yapanların yurt dışındaki FETÖ'cüler, yayanların ise CHP'den eski dostları olduğunu söyleyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayıptır utanın bunlardan. Ben sizin 2018'de cumhurbaşkanı adayınız değil miydim? Bu arkadaşınıza iftira atan FETÖ'nün sahte kasetlerini ve dekontlarını yayınlamaya utanmıyor musunuz? Ahlak, edep de mi bitti? Bunlar FETÖ'cüler benimle ilgili sahte belgeler yayınlayarak sahte dekontlar yayınlayarak para pul aldı diyerek beni diz çöktüreceklerini sandılar. Alayınız gelse diz çökmem, boyun eğmem. Kimsiniz siz? Bizim abdestimizden şüphemiz yok, üstesinden geliriz."

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