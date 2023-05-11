Söke'de yılın şoförlerine plaket verildi

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AYDIN (AA) - Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Söke'de yılın şoförlerine plaket takdim edildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, Trafik Haftası kapsamında ortaklaşa etkinlik düzenledi.



Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere uygulamalı ve teorik olarak trafik kuralları anlatıldı.

Etkinlikte Söke Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Vekili Ramazan Demir, trafik kurallarına uyma konusunda örnek davranışları nedeniyle ilçenin en iyi şoförleri seçilen Mehmet Ali Berber ve Memnune Allar'a teşekkür plaketi takdim etti.

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