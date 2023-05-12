İzmir ve Aydın'da seçim torbaları sandık kurullarına teslim edilmeye başlandı

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AYDIN/İZMİR (AA) - İzmir ve Aydın'da il ve ilçe merkezi dışında kalan köy ve mahallelerde oy verme işlemi için hazırlanan seçim torbaları, sandık kurulu başkanlarınca teslim alınmaya başlandı.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Aydın'da son hazırlıklar yapılıyor.

İl Seçim Kurulu tarafından Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde seçim görevlilerine eğitim verilmesinin ardından seçim malzemelerinin bulunduğu torbalar sandık kurulu başkanlarına teslim edilmeye başlandı.

Sandık kurulu başkanları, içinde birleşik oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama kartonu ve sandık seçmen listesinin bulunduğu torbaları kontrol ederek teslim aldı.

Kentte 2 bin 731 bin sandıkta 876 bin 572 seçmen oy kullanacak.

- Sandık görevlilerine eğitim

İzmir'de de il ve ilçe merkezleri dışındaki köy ve mahallelerde görev yapacak seçim görevlilerinin eğitim süreci devam ediyor.

Kemalpaşa ilçesindeki Dere Tesisleri'nde sandık kurulu başkan ve memurlarına verilen eğitimde yaklaşık 500 katılımcıya seçmen kimlik tespiti, oy kullandırma işlemleri ve engellilere yönelik işlemler anlatıldı.

Kentte il ve ilçe merkezi dışındaki mahalleler için seçim torbalarının bugünden itibaren, merkez mahalleler için ise 14 Mayıs Pazar günü sabah 05.00'de verilmeye başlanacağı bildirildi.





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