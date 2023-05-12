CHP'li Tezcan, Aydın'da esnafı ziyaret etti

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AYDIN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, toplumun artık değişim istediğini söyledi.

Tezcan, Millet İttifakı'nın milletvekili adaylarıyla Adnan Menderes Bulvarı'nda esnafla bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Tezcan, yoğun bir seçim dönemi geçirdiklerini hatırlattı.

Türkiye'nin her yerinde büyük bir coşkunun olduğunu belirten Tezcan, "Aydın milletvekili adaylarımız, büyükşehir belediye başkanımızla esnafımızı selamlıyoruz. Sokakta ilgi çok güzel ve çok yoğun, üst düzeyde. Toplum artık değişim istiyor. Hep beraber pazar günü sandığa gideceğiz. Pazartesi sabahı da Türkiye yeni bir sabaha uyanacak. Kemal Kılıçdaroğlu, 13. cumhurbaşkanı olacak, Türkiye düze çıkacak." diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da huzurun, sevginin, barışın ve baharın gelmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi gerektiğini kaydetti.





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