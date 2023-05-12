Aydın'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Aydın-Muğla kara yolu Hayvan Pazarı kavşağında, sürücüleri henüz belirlenemeyen 09 FF 473 ile 09 AP 093 plakalı otomobiller çarpıştı.

Yaralanan Savaş Özmen (46), Alper Kıvrak, Barış Gücu, Güney Yıldız ve Vedat Yörük, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Özmen, hastanede hayatını kaybetti.

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