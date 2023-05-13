Söke'de Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde Dünya Çiftçiler Günü, yarınki seçimler nedeniyle erken kutlandı.



Atatürk Anıtına çelenk sunan Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, daha sonra yaptığı konuşmada, Söke'de bu yıl 330 bin dekarda pamuk ekimi yapılmasını beklediklerini söyledi.



Ekim işlemlerinin bu ay sonuna kadar bitmesini beklediklerini kaydeden Tanyeri, şöyle konuştu:



"Son yağışlarla barajlarda su durumunun biraz daha iyi bir seviyeye geldiğini biliyoruz. İki sulamayı tamamladıktan sonra eğer barajlarda su durumu iyi olursa üçüncü su da verilecek. 2021 yılında iki su ile pamuk üretmiştik. Hatta 2021 yılında buğday ekili alanlara sadece tav suyu verilebilmişti. Ama bu yıl her parsele iki su verilecek."

Törenin ardından Söke Ziraat Odası önünde tavuk pilav dağıtıldı.

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