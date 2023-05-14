Aydın'da bir grup seçmen efe kıyafetleriyle oy kullandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde Şehit Cafer Efe Yörükleri ve Zeybekleri Derneği üyesi bir grup seçmen, efe kıyafetleriyle Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

Hıdırbeyli İlkokulunda sandık başına giden dernek üyelerine vatandaşlar da ilgi gösterdi. Dernek üyeleri oy kullanma işleminin ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Dernek Başkanı Mehmet Sarı, "Biz Yörük ve efe torunları olarak milli kıyafetlerimizle oylarımızı kullandık, tercihlerimizi yaptık. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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