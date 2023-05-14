CHP'li Tezcan, Aydın'da oyunu kullandı

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AYDIN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Kuşadası ilçesinde kullandı.

Tezcan, Ege Mahallesindeki Nermin Metin Akar Ortaokulunda sandık başına gitti.

Oyunu verdikten sonra gazetecilere açıklama yapan Tezcan, seçimlere vatandaşın ilgisinin oldukça güzel olduğunu belirterek, "Demokrasinin güzel yanı sandığa gidip millet iradesinin sandıkta oluşmasıdır. Huzur içinde herkesin oyunu kullanmasını, akşam da sonuçların huzurla açıklanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





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