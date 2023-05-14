Aydın Valisi Aksoy, oyunu kullandı

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AYDIN (AA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Yahya Kemal Beyatlı İlkokulunda oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Aksoy, kentte şu ana kadar oy verme işleminin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

İl genelinde 876 bin 562 kişinin oy kullanacağını aktaran Aksoy, "5 bin 500 güvenlik görevlisi görevlendirildi. Temennimiz olumsuzluk yaşanmadan seçimlerin tamamlanmış olması, halkın özgür iradesini sandıklara yansıtması. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



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