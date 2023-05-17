Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın'a uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine şüpheli 2 otomobili takibe aldı.
Ekipler, Germencik ilçesi girişinde otomobilleri durdurmak istedi.
Narkotik polislerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobillerin sürücüleri, Aydın-İzmir otobanında ekiplerin barikat kurması sonucu durduruldu.
Araçların sürücüleri Ç.E. ve M.L.S. gözaltına alındı.
Narkotik dedektör köpeği Tina'ın görev aldığı aramada, araçlardan birinin farklı noktalarına zulalanmış şekilde 5 kilo sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Germencik Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler tutuklandı.