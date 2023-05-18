Kadın futbolcu gol sevincini saha kenarındaki gazeteci eşiyle paylaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın futbolcu gol sevincini saha kenarındaki gazeteci eşiyle paylaşıyor

AA

Kadın futbolcu gol sevincini saha kenarındaki gazeteci eşiyle paylaşıyor

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - TFF Kadınlar 3. Ligi takımlarından Nazilli Belediyespor'un oyuncusu Gamze Çelik (28), gol attıktan sonraki sevincini tüm maçlarında kendisini yalnız bırakmayan foto muhabiri eşiyle paylaşıyor.

Nazillili Gamze Çelik, henüz 7 yaşındayken futbola merak saldı. Küçüklüğünde komşularının erkek çocuklarıyla sokakta maçlar yapan Çelik, futbola olan tutkusu ve yeteneğinden dolayı 14 yaşında Denizli Hanbat Kadın Futbol Takımı ile sözleşme imzaladı.

Daha sonra Alpler Gençlik, Horozkentspor'un formalarını terleten golcü futbolcu, son olarak Nazilli Belediyespor'a transfer oldu.

Futbol kariyerinin yanı sıra eğitim hayatını da sürdüren Çelik, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan mezun oldu.

Golcü oyuncu, Nazilli Şehir Stadı'ndaki bir futbol karşılaşmasında tanıştığı Aydın Manşet gazetesi muhabiri Mustafa Çelik ile geçen yıl dünya evine girdi.

- Eşinin tüm maçlarına gidiyor

Mustafa Çelik, deplasman dahil eşinin tüm maçlarında saha kenarında gazetesi için görev alıyor. Bir yandan mesleğini yapan Çelik, bazen de sahada ter döken eşine taktik veriyor.

Geçen yıl ligde gol kralı olan Gamze Çelik, fileleri her havalandırdığında eşinin yanına koşuyor. Mustafa Çelik ise maçın son düdüğünün ardından gazetesi için haberini hazırlıyor.

Spor aşığı genç çift, fırsat buldukça tribünde futbol müsabakalarını takip ediyor. Evlerinde çoğunlukla televizyonda futbol maçı izleyen Çelik çifti, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmeleri birlikte yapıyor.

Nazilli Halk Eğitim Merkezinde engelli çocuklara spor eğitimi de veren Gamze Çelik, AA muhabirine, yeşil sahalardaki en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyledi.

Kariyerindeki 144 maçta 227 gol attığını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Futbola sokakta erkeklerle maç yaparak başladım. Eşim her maçımı foto muhabiri olarak sahada takip ediyor. Onunla aynı sahada görev almak beni çok mutlu ediyor. Evlendikten sonra herkes futbolu bırakırım gözüyle bakıyordu ama bu süreçte gerçekten en büyük ve tek destekçim eşim olduğu için futbola devam ettim. Golden sonra gözüm sadece eşimi arıyor. Onunla birlikte o golü kutlamak istiyorum."

Mustafa Çelik de eşinin maçlarında görev almanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Eşini fotoğrafladığı maçlarda heyecanının arttığını vurgulayan Çelik, "Gol attığında bana koşuyor ve sevincini benimle paylaşıyor. Sahada olduğunda bazen saha kenarında ona taktik verme ihtiyacı duyuyorum. O gollerini atıyor ben de onun haberlerini yazıyorum. Evimizde sürekli spor kanalları açık. Bazen başka takımların maçlarını stadyumda izliyoruz. Futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Trafik kazasında ölen çocuğun adı Aydın'da okul kütüphanesine verildi
YEREL HABERLER Trafik kazasında ölen çocuğun adı Aydın'da okul ...
İzmir Aydın Otoyolu'ndaki Selatin Tüneli'nde yangın çıkan tanker hasar gördü
YEREL HABERLER İzmir Aydın Otoyolu'ndaki Selatin Tüneli'nde yangın ...
Efeler 09 Play-Off'ta avantajı kaptı
YEREL HABERLER Efeler 09 Play-Off'ta avantajı kaptı
Nazilli Belediyespor kazanmak zorunda
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor kazanmak zorunda
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Arnavutköy'e şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Arnavutköy'e şehit ateşi düştü (2)
Efeler 09 Spor FK - Fatsa Belediyespor: 5-0
YEREL HABERLER Efeler 09 Spor FK - Fatsa Belediyespor: 5-0

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.