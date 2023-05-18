Kadın futbolcu gol sevincini saha kenarındaki gazeteci eşiyle paylaşıyor

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AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - TFF Kadınlar 3. Ligi takımlarından Nazilli Belediyespor'un oyuncusu Gamze Çelik (28), gol attıktan sonraki sevincini tüm maçlarında kendisini yalnız bırakmayan foto muhabiri eşiyle paylaşıyor.

Nazillili Gamze Çelik, henüz 7 yaşındayken futbola merak saldı. Küçüklüğünde komşularının erkek çocuklarıyla sokakta maçlar yapan Çelik, futbola olan tutkusu ve yeteneğinden dolayı 14 yaşında Denizli Hanbat Kadın Futbol Takımı ile sözleşme imzaladı.

Daha sonra Alpler Gençlik, Horozkentspor'un formalarını terleten golcü futbolcu, son olarak Nazilli Belediyespor'a transfer oldu.

Futbol kariyerinin yanı sıra eğitim hayatını da sürdüren Çelik, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan mezun oldu.

Golcü oyuncu, Nazilli Şehir Stadı'ndaki bir futbol karşılaşmasında tanıştığı Aydın Manşet gazetesi muhabiri Mustafa Çelik ile geçen yıl dünya evine girdi.

- Eşinin tüm maçlarına gidiyor

Mustafa Çelik, deplasman dahil eşinin tüm maçlarında saha kenarında gazetesi için görev alıyor. Bir yandan mesleğini yapan Çelik, bazen de sahada ter döken eşine taktik veriyor.

Geçen yıl ligde gol kralı olan Gamze Çelik, fileleri her havalandırdığında eşinin yanına koşuyor. Mustafa Çelik ise maçın son düdüğünün ardından gazetesi için haberini hazırlıyor.

Spor aşığı genç çift, fırsat buldukça tribünde futbol müsabakalarını takip ediyor. Evlerinde çoğunlukla televizyonda futbol maçı izleyen Çelik çifti, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmeleri birlikte yapıyor.

Nazilli Halk Eğitim Merkezinde engelli çocuklara spor eğitimi de veren Gamze Çelik, AA muhabirine, yeşil sahalardaki en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyledi.

Kariyerindeki 144 maçta 227 gol attığını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Futbola sokakta erkeklerle maç yaparak başladım. Eşim her maçımı foto muhabiri olarak sahada takip ediyor. Onunla aynı sahada görev almak beni çok mutlu ediyor. Evlendikten sonra herkes futbolu bırakırım gözüyle bakıyordu ama bu süreçte gerçekten en büyük ve tek destekçim eşim olduğu için futbola devam ettim. Golden sonra gözüm sadece eşimi arıyor. Onunla birlikte o golü kutlamak istiyorum."

Mustafa Çelik de eşinin maçlarında görev almanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Eşini fotoğrafladığı maçlarda heyecanının arttığını vurgulayan Çelik, "Gol attığında bana koşuyor ve sevincini benimle paylaşıyor. Sahada olduğunda bazen saha kenarında ona taktik verme ihtiyacı duyuyorum. O gollerini atıyor ben de onun haberlerini yazıyorum. Evimizde sürekli spor kanalları açık. Bazen başka takımların maçlarını stadyumda izliyoruz. Futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz." ifadelerini kullandı.





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