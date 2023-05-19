Germencik, Çine, Söke ve Didim'de 19 Mayıs kutlamaları yapıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Didim, Söke, Çine ve Germencik'te tören düzenlendi.

Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Coşkun Parlakyalçın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Parlakyalçın'ın günün önemine ilişkin konuşmasının ardından halk oyunları ve spor gösterileri yapıldı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere protokol üyelerince ödülleri verildi.

Törene Aydın Vali Yardımcısı Armağan Önal ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş de katıldı.

- Didim

Didim'deki program, Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Buradaki programın ardından Didim Atatürk Stadı'nda devam eden törende, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törende, lise ve ortaokul öğrencilerince çeşitli gösteriler yapıldı.

Programa, Kaymakam Can Kazım Kuruca, Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak ve Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay da katıldı

- Söke

Söke Şehir Stadyumu'nda yapılan törende konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sabiha Kara, 19 Mayıs 1919 gününün Türk tarihi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından öğrenciler Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu, halk oyunları gösterisi yaptı.

Törene, Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Garnizon Komutanı Murat Tek, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş da katıldı.

- Çine

Çine Yüksel Yalova Stadı'nda düzenlenen törende öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ve spor gösterisi yaptı.

Törene, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan ve Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer de katıldı.

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