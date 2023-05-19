Aydın'da yanarak ölen kadının eşi tutuklandı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde geçen ay üzerine dökülen benzinin alev alması sonucu hastaneye kaldırılan ve 14 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kadının eşi, gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yenicami Mahallesi'nde 19 Nisan'da üzerine dökülen benzinin alev alması sonucu ağır yaralanan 4 çocuk annesi Güllü Eren (49), hastaneye kaldırıldı.

Eren, tedavi gördüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 14 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ön otopside kadının ölümü şüpheli olarak tespit edildi. Otopsiye göre soruşturmayı derinleştiren Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının eşi A.E'yi gözaltına aldı.

Eşinin yanmasına neden olduğu suçlamasıyla ifadesi alınan A.E, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.





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