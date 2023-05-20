Söke'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Güllübahçe Mahallesi Kapaklı mevkisindeki kazada H.A. yönetimindeki 09 SB 385 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle K.S'nin kullandığı 09 SK 858 plakalı otomobile çarptıktan sonra park halindeki 09 GB 5233 plakalı beton mikserine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan iki sürücüyü Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.

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