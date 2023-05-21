Aydın'da kalp krizi geçiren Savcı Sayan taburcu edildi

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AYDIN (AA) - Aydın'da kalp krizi geçiren AK Parti İzmir milletvekili adayı Savcı Sayan, tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı.

Önceki gün geçirdiği kalp krizi nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Sayan, taburcu edildi. Sayan'ın sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden milletvekilliği adaylığı için istifa eden ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan Savcı Sayan, 19 Mayıs'ta kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

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