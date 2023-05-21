Aydın'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Söke-Milas kara yolunda seyreden Murat Küçük'ün (38) kullandığı 07 CLA 06 plakalı otomobil, Sarıkemer mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Küçük, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Küçük'ün cenazesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesindeki morga kaldırıldı.

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