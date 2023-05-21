Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

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AYDIN (AA) - Aydın'da, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.



Yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen küçük boyutlu 10 obje, 2 sikke, çan ve dedektör ele geçirildi.

Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen parçalar, incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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