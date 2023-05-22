Aydın'da yakalanan 165 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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AYDIN (AA) - Aydın'da yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 165 düzensiz göçmen, hava ve kara yoluyla ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikten sonra 5-21 Mayıs 2023 arasında kolluk kuvvetlerince yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüklerine sevk edilen 165 yabancı uyruklunun işlemleri tamamlandı.

Düzensiz göçmenler, hava ve kara yoluyla ülkelerine gönderildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana 932 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği de bildirildi.

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