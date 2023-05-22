Kuşadası açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA

Kuşadası açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

​​​​​​​​​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 düzensiz göçmeni kurtardı.​​​​​​​

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Aydın'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Aydın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Aydın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Aydın'da yakalanan 165 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Aydın'da yakalanan 165 düzensiz göçmen sınır dışı ...
Nazilli Belediyespor'da şok istifa
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da şok istifa
Efeler'de İshak tacı taktı
YEREL HABERLER Efeler'de İshak tacı taktı
Aydın'da 1790 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Aydın'da 1790 paket kaçak sigara ele geçirildi
Yenipazar'da rahvan at yarışları yapıldı
YEREL HABERLER Yenipazar'da rahvan at yarışları yapıldı
Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi ...
Aydın'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Aydın'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Aydın'da kalp krizi geçiren Savcı Sayan taburcu edildi
YEREL HABERLER Aydın'da kalp krizi geçiren Savcı Sayan taburcu ...
Otomobil, şarampole devrildi; sürücü öldü
YEREL HABERLER Otomobil, şarampole devrildi; sürücü öldü
Efeler 09, Artvin'i bekliyor
YEREL HABERLER Efeler 09, Artvin'i bekliyor
Kuşadasıspor'un gözü yarı finalde
YEREL HABERLER Kuşadasıspor'un gözü yarı finalde
Nazilli Belediyespor derin nefes aldı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor derin nefes aldı
Sit alanında kaçak kazıya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sit alanında kaçak kazıya 2 gözaltı
Savcı Sayan, taburcu oldu
YEREL HABERLER Savcı Sayan, taburcu oldu
Germencik'te 19 Mayıs, yürüyüş ve konserle kutlandı
YEREL HABERLER Germencik'te 19 Mayıs, yürüyüş ve konserle kutlandı
Söke'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Söke'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Nazilli Belediyespor - Bursaspor: 1-1
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Bursaspor: 1-1
Kuşadasıspor - 23 Elazığ Futbol Kulübü: 5-2
YEREL HABERLER Kuşadasıspor - 23 Elazığ Futbol Kulübü: 5-2
Minibüsle kamyonet çarpıştı; 9 tarım işçisi yaralandı
YEREL HABERLER Minibüsle kamyonet çarpıştı; 9 tarım işçisi yaralandı
Özgür Özel: Pazar günü sandığa giderek bu ülkenin kaderini değiştirin
YEREL HABERLER Özgür Özel: Pazar günü sandığa giderek bu ülkenin ...
Aydın'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı, 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonet ...
CHP Grup Başkanvekili Özel, Aydın'da konuştu:
YEREL HABERLER CHP Grup Başkanvekili Özel, Aydın'da konuştu:

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.