En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 43 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Sızma zeytinyağı 91,00 91,00 Kuru incir 43,00 50,00





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.