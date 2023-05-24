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Aydın'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA

Aydın'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Söke-Bağarası kara yolu Tariş mevkisinde R.A idaresindeki 09 AGM 377 plakalı otomobil, manevra yapan T.K'nın kullandığı 34 NL 4062 plakalı traktöre çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör şarampole yuvarlandı.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan R.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine götürüldü.

Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kazayı bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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